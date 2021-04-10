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المالية تكشف حقيقة زيادة الضرائب بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الكترونيًا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، حقيقة زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

وقال "محروس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن الممولين التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا قبل 31 مارس الماضي.

وأشار إلى أن القانون نفسه افرد للممولين أكثر من 90 يوم من أجل تقديم الإقرارات الضريبية من خلال منظومة الكترونية لا يستطيع أن يتحكم فيها البشر.

وأوضح أنه تم إغلاق الموقع الالكتروني لتقديم الإقرارات اعتبارا من الساعة الثانية عشر من 31 مارس الماضي طبقا للمراحل الزمنية للممولين.

وتابع "نحن في موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، وهناك تسهيلات ضريبية من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

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