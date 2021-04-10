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قبل دخول الصيف.. تعرف على الطريقة السليمة لتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام مبردات المياه

السبت 10/أبريل/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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نشر جهاز" تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" مع قرب دخول فصل الصيف؛ للاستخدام السليم لمبردات المياه في المنزل؟.

 

 

وتعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء ، ولذلك ينصح  جهاز تنظيم_مرفق_الكهرباء_وحماية_ المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).

3-من افضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الاطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.

6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.

 

 

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