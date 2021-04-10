ملخص مباراة مان سيتي ضد ليدز (2 - 1 ) في "البريمير ليج"

مان سيتي ضد ليدز .. أقيمت اليوم عدة مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت بمفاجأة قاسية على رفاق بيب جوارديولا والذي تلقى هذيمة مباغتة من ليدز.





مان سيتي ضد ليدز





ولعب مان سيتي ضد ليدز اليوم السبت، في المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد" معقل "السيتيزين" ضمن مبارايات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مباراة مان سيتي ضد ليدز





وشهدت مباراة مان سيتي ضد ليدز مفاجأة مدوية حيث تمكن الأخير من إلحاق الهزيمة بلاعبي جوارديولا المتصدر لترتيب المسابقة، رغم النقص العددي لهم بعدما تعرضوا لحالة طرد.





أهداف مان سيتي ضد ليدز





وسجل اللاعب ستيوارت دالاي هدف مواجهة الأول في الدقيقة الـ42 من زمن الشوط الأول، بينما أدرك توريس هدف التعادل في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة.





الفائز في مباراة مان سيتي ضد ليدز





وقلب دالاس الطاولة أثناء مباراة مان سيتي ضد ليدز بعدما سجل هدف المباراة الثالث والثاني لفريقه، رغم نقصهم العددي، ليلحق بالسيتيزين هزيمة قاسية في الدقيقة الـ90.





مواجهة مان سيتي ضد ليدز هجومية





وحملت مباراة مان سيتي ضد ليدز العديد من المفاجآت حيث بدأت بمحاولات هجومية من الفريقين ليخطف ليدز هدف السبق عن طريق دالاس.





حالة طرد خلال لقاء مان سيتي ضد ليدز





وتضمنت مواجهة مان سيتي ضد ليدز حالة طرد للأخير ليستكملوا المباراة بـ10 لاعبين في أول الشوط الثاني إثر تدخل ليام كوبر ما استوجب أن يخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء له.





نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليدز





سيطر رفاق بيب جوارديولا على أحداث الشوط الثاني من مواجهة مان سيتي ضد ليدز ليدرك هدف التعادل في الدقيقة 76 قبل أن يخطف ليدز هدف الثلاث نقاط في الدقيقة 90.