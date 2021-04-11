Advertisements

4 أهداف من إنشاء منظومة دعم مصابي كورونا في العزل المنزلي.. اعرفها

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تواصل الدولة المصرية جهودها، لمواجهة جائحة كورونا، التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم مخلفة قرابة 135 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة.

ومنذ ظهور المرض، اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير عدة، لمنع انتشار المرض، ومع ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مصر، تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الحكومية، تمثلت في إجراءات الغلق الجزئي، وما تلاها من إجراءات أخرى تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقاله من شخص لآخر، مثل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، وتفعيل الغرامة على كل من يخالف ذلك ويمتنع عن ارتداء الكمامة، كما تم إقرار ضوابط منظمة لعمل الكافيهات والمطاعم والفنادق، بحيث تلتزم بنسبة الإشغال التي أقرتها الدولة، لمنع الزحام، إلى جانب غلق قاعات الأفراح لفترة محددة، ثم بدأ فتحها بضوابط وبنسب إشغال وضوابط اقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

ومع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات التي تكفل سلامة المواطنين خلال الشهر الكريم، والتي تتضمن ضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك في الوقت الذى تتخذ فيه الدولة إجراءات أخرى، تتعلق بتوفير جرعات من اللقاحات، فبدأت في تطعيم الأطقم الطبية، ثم تطعيم المرضى وكبار السن، ويتوالى تطعيم الفئات المستحقة تباعا، لرفع المناعة المجتمعية ضد المرض، وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليه.

في الوقت نفسه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ مبادرة لدعم الحالات الطارئة من مصابي فيروس كورونا، ممن تقرر عزلهم منزليا، وتقديم كل أوجه الرعاية التي يحتاجون إليها لحين تخطى فترة الإصابة وتمام شفائهم.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية 4 أهداف لإنشاء منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليا لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19":

- توفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة والسكان، من خلال رسائل sms المجانية على الرقم 1440.

- إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة والسكان.

- متابعة صرف العلاج لحالات كورونا المعزولة منزليا، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان مبادرات صحية ضوابط إقامة صلاة التراويح جائحة كورونا في مصر جائحة كورونا العزل المنزلي لمصابي كورونا

أخبار تهمك

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مدير حميات دمنهور: نتلقى 100 مكالمة يوميا بشأن كورونا

تعرف على إجراءات العزل المنزلي للأطفال.. (إنفوجراف)

استشاري مكافحة العدوي توضح أهمية ارتداء الكمامة (فيديو)

وزير النقل: زيادة عدد القطارات لمواجهة كورونا.. و"مش بنبص لمكسب" (فيديو)

رئيس لجنة كورونا يوضح كيفية العزل المنزلي خلال فترة الاشتباه (فيديو)

تعرف على طريقة التخلص من مخلفات المعزول منزليا بسبب كورونا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

05:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج