4 أهداف من إنشاء منظومة دعم مصابي كورونا في العزل المنزلي.. اعرفها

تواصل الدولة المصرية جهودها، لمواجهة جائحة كورونا، التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم مخلفة قرابة 135 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة.





ومنذ ظهور المرض، اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير عدة، لمنع انتشار المرض، ومع ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مصر، تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الحكومية، تمثلت في إجراءات الغلق الجزئي، وما تلاها من إجراءات أخرى تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقاله من شخص لآخر، مثل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، وتفعيل الغرامة على كل من يخالف ذلك ويمتنع عن ارتداء الكمامة، كما تم إقرار ضوابط منظمة لعمل الكافيهات والمطاعم والفنادق، بحيث تلتزم بنسبة الإشغال التي أقرتها الدولة، لمنع الزحام، إلى جانب غلق قاعات الأفراح لفترة محددة، ثم بدأ فتحها بضوابط وبنسب إشغال وضوابط اقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.





ومع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات التي تكفل سلامة المواطنين خلال الشهر الكريم، والتي تتضمن ضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





يأتي ذلك في الوقت الذى تتخذ فيه الدولة إجراءات أخرى، تتعلق بتوفير جرعات من اللقاحات، فبدأت في تطعيم الأطقم الطبية، ثم تطعيم المرضى وكبار السن، ويتوالى تطعيم الفئات المستحقة تباعا، لرفع المناعة المجتمعية ضد المرض، وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليه.





في الوقت نفسه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ مبادرة لدعم الحالات الطارئة من مصابي فيروس كورونا، ممن تقرر عزلهم منزليا، وتقديم كل أوجه الرعاية التي يحتاجون إليها لحين تخطى فترة الإصابة وتمام شفائهم.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية 4 أهداف لإنشاء منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليا لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19":





- توفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة والسكان، من خلال رسائل sms المجانية على الرقم 1440.





- إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان.





- تقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة والسكان.





- متابعة صرف العلاج لحالات كورونا المعزولة منزليا، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.