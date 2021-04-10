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عقد قران المنشد الديني مصطفى عاطف بحضور نجوم الفن

السبت 10/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل المنشد الديني مصطفى عاطف، اليوم بحفل زفافه، وذلك بحضور عدد من الفنانين حمادة هلال والملحن مدين والكابتن نور خطاب والفنان محمد ثروت والمنشد محمود التهامي.

وكان المنش الديني مصطفى عاطف قد روج لدعاءه الجديد والذي يسمى "شفتك يارب"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

دعاء "شفتك يارب" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عمرو حدرج، ومن توزيع حسن الشافعي.

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