فوز الترام والمياه وكفر الدوار والدلنجات والعبور والبترول فى القسم الثالث

أسفرت مباريات الجولة الثالثة والعشرون فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز الترام بقيادة محمد مرعى على كفر بولين بهدفين دون رد سجلهما أحمد داوود وباسم سعيد .





وفاز مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى المدير الفنى الجديد على المعمورة بهدفين دون رد أيضاً سجلهما عمرو جمعة ، سعد البوصيلى .





وفاز غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على رشيد بخمسة أهداف سجلهما صبرى ربيع هدفين ، أحمد الصاوى ، أحمد فؤاد ، أحمد إبراهيم .





وفاز الدلنجات على ايتاى بهدفين مقابل هد ف .





وفاز العبور على حوش عيسى واسكندرية البترول على القبارى بهدفين دون رد حيث سجل خليل على هدفى العبور وسجل الأمير عبد الجواد هدفى البترول .





وحسم التعادل السلبى نتيجة مبارتى المجد مع دلفى والعامرية مع بدر .

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1_ المجد 50 نقطة

2_ البترول 44 نقطة

3- الدلنجات 44 نقطة

4- دلفى 40 نقطة

5 - المعمورة 39 نقطة

6 - نهضة العامرية 38 نقطة

7 - الترام 34 نقطة

8 - مياة البحيرة 33 نقطة

9 - إيتاى البارود 31 نقطة

10- بدر 28 نقطة

11- العبور 25 نقطة

12 - القبارى 25 نقطة

13 - كفر الدوار 23 نقطة

14- حوش عيسى 22 نقطة

15 - كفر بولين 16 نقطة

16 - رشيد 7 نقاط