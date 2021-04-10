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فوز الترام والمياه وكفر الدوار والدلنجات والعبور والبترول فى القسم الثالث

السبت 10/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أسفرت مباريات الجولة الثالثة والعشرون فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز الترام بقيادة محمد مرعى على كفر بولين بهدفين دون رد سجلهما أحمد داوود وباسم سعيد . 

وفاز مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى المدير الفنى الجديد  على المعمورة بهدفين دون رد أيضاً سجلهما عمرو جمعة ، سعد البوصيلى . 

وفاز غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على رشيد بخمسة أهداف سجلهما صبرى ربيع هدفين ، أحمد الصاوى ، أحمد فؤاد ، أحمد إبراهيم . 

وفاز الدلنجات على ايتاى بهدفين مقابل هدف . 

وفاز العبور على حوش عيسى واسكندرية البترول على القبارى بهدفين دون رد حيث سجل خليل على هدفى العبور وسجل الأمير عبد الجواد هدفى البترول . 

وحسم التعادل السلبى نتيجة مبارتى المجد مع دلفى والعامرية مع بدر . 
وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى : 
1_ المجد 50 نقطة 
2_ البترول 44 نقطة 
3- الدلنجات 44 نقطة
4- دلفى 40 نقطة 
5 - المعمورة 39 نقطة 
6 - نهضة العامرية 38 نقطة 
7 - الترام 34 نقطة
8 - مياة البحيرة 33 نقطة 
9 - إيتاى البارود 31 نقطة 
10- بدر  28 نقطة
11- العبور 25 نقطة 
12 - القبارى 25 نقطة 
13 - كفر الدوار 23 نقطة 
14- حوش عيسى 22 نقطة 
15 - كفر بولين 16 نقطة 
16 - رشيد 7 نقاط

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