مؤسس "أمهات مصر" تؤكد على طلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يوفقوا في مادة أو اثنين ضرورة اجتياز الإمتحان التكميلي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن المديريات التعليمية ستعقد غد الأحد، الإمتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يوفقوا في مادة أو إثنين في الإمتحان المجمع الذي عقد في شهر مارس الماضي والخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب علي الطلاب حضور الإمتحان الذي سيبدأ غدا في مادتي اللغة العربية والرياضيات، ويعقد إمتحان الإثنين المقبل في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الإجتماعية، مطالبة أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي حضور الإمتحان والاستعداد له جيدا.



وشددت عبير علي أهمية الإمتحان وضرورة اجتياز الطالب له، حيث يعد اجتياز هذا الإمتحان شرطا أساسيا للتقدم لإمتحان الفصل الدراسي الثاني والذي سينعقد في يونيو المقبل، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.