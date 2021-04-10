Advertisements

"الري" عن أزمة سد النهضة: لو أثيوبيا عندها حسن نية في ساعتين نكتب الاتفاق ونمضيه

السبت 10/أبريل/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري إن ادعاء إثيوبيا بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه نهر النيل كاذب، موضحا أن إثيوبيا بها 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه بنفس قدر حصة مصر والسودان في مياه نهر النيل ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه في حال الحديث عن حصص مصر والسودان وإثيوبيا من مياه نهر النيل فهناك ظلم هائل في حصة مصر، لافتا إلى أن مصر لا تتفاوض على حصص مياه نهر النيل مع الجانب الإثيوبي ولكن تتفاوض على ملء وتشغيل سد النهضة ".

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: "الأمطار في إثيوبيا تحدث في شهر يونيو ويوليو وننتظر شكل السياسات الإثيوبية فيما يتعلق بموقفها من الملء الثاني لـ سد النهضة، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب"، مشددا على أن الدولة يقظة في ملف سد النهضة وتسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم".

وأكمل" التعنت الإثيوبي وراء فشل مفاوضات الكونغو الماضية وهذا التعنت السبب وراء فشل المفاوضات على مر 10 سنوات"، مردفا: "لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وسوف نعود للتفاوض حال توفر إرادة سياسية والموافقة على الرباعية الدولية وفق الطرح الذي قدمته السودان ووافقت عليه مصر "، معقبًا: "لو أثيوبيا عندها حسن نية في ساعتين نكتب الاتفاق ونمضيه".

أخبار تهمك

تريزيجيه يطالب متابعيه الدعاء له بعد إصابته في مباراة اليوم أمام ليفربول

منذ 37 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ ساعتين

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

تصريحات مثيرة من مدرب تونجيت بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون: الزمالك لا يستحق الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

09:21 م

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

07:57 م

تصريحات مثيرة من مدرب تونجيت بعد الخسارة من الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج