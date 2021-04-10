"الري" عن أزمة سد النهضة: لو أثيوبيا عندها حسن نية في ساعتين نكتب الاتفاق ونمضيه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري إن ادعاء إثيوبيا بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه نهر النيل كاذب، موضحا أن إثيوبيا بها 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه بنفس قدر حصة مصر والسودان في مياه نهر النيل ".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه في حال الحديث عن حصص مصر والسودان وإثيوبيا من مياه نهر النيل فهناك ظلم هائل في حصة مصر، لافتا إلى أن مصر لا تتفاوض على حصص مياه نهر النيل مع الجانب الإثيوبي ولكن تتفاوض على ملء وتشغيل سد النهضة ".



وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: "الأمطار في إثيوبيا تحدث في شهر يونيو ويوليو وننتظر شكل السياسات الإثيوبية فيما يتعلق بموقفها من الملء الثاني لـ سد النهضة، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب"، مشددا على أن الدولة يقظة في ملف سد النهضة وتسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم".



وأكمل" التعنت الإثيوبي وراء فشل مفاوضات الكونغو الماضية وهذا التعنت السبب وراء فشل المفاوضات على مر 10 سنوات"، مردفا: "لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وسوف نعود للتفاوض حال توفر إرادة سياسية والموافقة على الرباعية الدولية وفق الطرح الذي قدمته السودان ووافقت عليه مصر "، معقبًا: "لو أثيوبيا عندها حسن نية في ساعتين نكتب الاتفاق ونمضيه".



