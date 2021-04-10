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قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 09:21 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد زكي
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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعطاء لاعبي الفريق راحة عقب مباراة تونجيث السنغالي، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر كارتيرون خوض لاعبي الفريق تدريبات جماعية غدا الأحد استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.

وتمكن الزمالك من الفوز على تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف، ولكن انتهاء لقاء الترجي التونسي ومولودية الجزائر بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الفريق التونسي والجزائرى، ويتم إقصاء الزمالك وتونجيث.

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