عاجل- كريم بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد في برشلونة

تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في شباك برشلونة في مواجهة الكلاسيكو بالليجا الإسبانية.





وسجل بنزيما الهدف في الدقيقة 14من اللقاء بطريقة رائعة بعد عرضية من الجبهة اليمنى.





وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي





خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش





خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما