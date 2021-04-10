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الشربيني: الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة أوشك على الانتهاء بشكل كامل (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحي الحكومي أوشك على الانتهاء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة تتميز واجهتها بطرز معمارية مختلفة.

وأضاف "الشربيني" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "شرف لكل مصري أن يكون متواجد ضمن فريق عمل العاصمة الإدارية".

وتابع "العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن مدينة ذكية تم فيها مراعاة كل المعايير للتعامل مع شبكة معلومات ذكية"، لافتًا إلى أنها تضم مشروع الحدائق المركزية على مساحة 723 فدان وهو أكبر تجمع حدائق مركزي على مستوى العالم.

واستطرد "هذه الحدائق عبارة عن متنفس يقدم الأنشطة المختلفة من المسارح وأنشطة ترفيهية وأماكن التريض والأنشطة الثقافية والاجتماعية".

وأوضح أنه تم الانتهاء من منطقة الأعمال المركزية التي يتوسطها البرج الأيقوني وهو أكبر برج في إفريقيا ووصل نسبة التنفيذ فيه إلى أكثر من 90%، متابعًا "كل مرفق له نشاط محدد يسير فيه سواء مرفق الاتصالات أو المياه أو الصرف والكهرباء وغيرها".



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