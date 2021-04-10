"الديهي": مبادرة أثيوبيا لترشيح مشغلي سدود "ضحك على الدقون"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن إثيوبيا كانت تتعامل مع هذه البيانات على أنها اسرار حربية، معقبًا: "زي التلميذ الخايب اللي مخبي ورقته ومش عارف يحل"، لافتًا إلى أنه نتيجة الضغوط والتحركات وافقت إثيوبيا على إرسال البيانات الفنية والهندسية الخاصة بعملية الملء والتشغيل.



وأكد "الديهي"، أننا لا نثق في الجانب الإثيوبي لأنه يرواغ ويناور، معقبًا: "كيف آمن لهم وهذه آثار أفعالهم"، مشددًا على ضرورة سد جميع الخانات قبل الوصول لمجلس الأمن، وقبل الوصول لخيارات أخرى عنيفة، معتبرًا أن هذه المبادرة بمثابة "ضحك على الدقون"، منوهًا بأن مصر والسودان أعربوا عن رفضهم لهذا المقترح والمبادرة الغير جائزة سياسيًا ولا قانونيًا.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إثيوبيا أطلقت مبادرة جديدة تضمنت دعوة مصر والسودان لترشيح مشغلي سدود قبل الملء الثاني لسد النهضة، بهدف تبادل البيانات والمعلومات قبل المرحلة الثانية من الملء، بناءً على التوافق بشأن جدول الملء.