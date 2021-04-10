"الري" تكشف أضرار انهيار سد النهضة على مصر والسودان (فيديو)

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري عن أضرار انهيار سد النهضة على مصر والسودان، مشددا على أن انهيار سد النهضة سيكون أمرا كارثيا، ومصر تصر على الحصول على بيانات المعلومات الفنية عن بناء السد للتأكد من أمانه.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: " لو السد ممتلئ بـ 74 مليار متر مكعب سوف يحدث طوفان هائل بسرعة كبيرة على السودان ومصر"، معقبا: "نتخذ إجراءات من أجل حماية مصر في حال انهيار سد النهضة وهذا أحتمال قائم حتى وإن كان نادر الحدوث ".



وأضاف المتحدث باسم وزارة الري:" ارتفاع مياة نهر النيل تصل لـ عشرات الأمتار حال انهيار السد “، مضيفا:” سد النهضة خلفه الأن 5 مليار متر مكعب فقط".



وأكد محمد غانم أن مصر تحتاج تنفيذ مشروعات بقيمة 20 مليار جنيه لتحويل المياه إلى توشكى لاستيعاب المياه القادمة في حال انهيار سد إثيوبيا.



ونوه بأن أثيوبيا لم تبدأ حتى الأن بناء الجزء الأوسط في السد، وبالتالي لم تبدأ في الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أن ك السيناريوهات موضوعة لحل الأزمة ومصر لن يحدث بها أزمة مياه.

