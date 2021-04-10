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مصرع طفل غرقًا أثناء لهوه أمام منزله بمحافظة المنوفية

السبت 10/أبريل/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه غرقًا في ترعة بإحدى القرى التابعة لمركز تلا، في محافظة المنوفية، اليوم السبت، أثناء اللعب أمام منزل أسرته، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لبيان ملابساتها، وسؤال الشهود وأقارب الطفل.


تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع طفل، يدعى «م. أ. ع.»، 7 سنوات، غرقًا في الترعة المارة بقرية «بروي»، بدائرة مركز شرطة تلا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن جثة الطفل، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

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