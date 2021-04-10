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بحضور لبنى عبد العزيز والهام شاهين ومفيد فوزي..حفل توقيع قصة امرأة حرة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقرها القديم بالتحرير اليوم السبت حفل إطلاق كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) للكاتبة الصحفية هبة محمد علي بحضور الممثلة الكبيرة لبنى عبد العزيز وعدد من الكتاب والصحفيين والفنانين.

حضر الحفل الفنانة إلهام شاهين والفنان سمير صبري والإعلامي مفيد فوزي وعضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد ونائب مجلس الشعب محمد عبد العزيز، والفنان أيمن صلاح طاهر.


وقالت إلهام شاهين: "أنسب جزءا كبيرا من نجاحي إلى لبنى عبد العزيز" التي عندما كان المخرجين يريدون حصري في أدوار معينة استشهد بها وبتمكنها من تقديم أدوار غير متوقعة مثل ابنة السايس في فيلم (غرام الأسياد) وغيرها من الأدوار الرائعة.


وكرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الفنانة لبنى عبد العزيز إذ قدم لها رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني هدية تذكارية إضافة إلى ألبوم يحمل معظم بوسترات أفلامها وبعض ما نشر عن هذه الأفلام وقت عرضها.
وقال ريتشاردوني إن الجامعة سعيدة بالترحيب مجددا بابنتها لبنى عبد العزيز التي تخرجت قبل سنوات طويلة وكانت تحمل لقب "ملكة جمال الجامعة الأمريكية" قبل أن تصبح إحدى أبرز الفنانات المصريات.


من جانبها قالت لبنى عبد العزيز إنها سعيدة جدا جدا بالحفاوة التي قوبلت بها في الجامعة والكاتبة هبة محمد علي التي لولا كتابها لما كانت ستلمس كل هذا الحب.


وتحدث خلال الحفل أيضا الفنان سمير صبري الذي سرد بعض من الذكريات التي جمعته بالفنانة لبنى عبد العزيز سواء في مصر أو الولايات المتحدة وذكرها داخل كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة).


وتحدث أيضا الإعلامي مفيد فوزي الذي استعاد ذكريات البرامج التي تعاون فيها مع لبنى عبد العزيز سواء في الإذاعة أو التلفزيون واستعرض آراء بعض كبار المثقفين والفنانين الذين تعاملوا مع لبنى عبد العزيز أمثال المنتج رمسيس نجيب والكاتب إحسان عبد القدوس.


يتناول الكتاب الصادر عن دار سما للنشر والتوزيع حياة الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز منذ نشأتها وتخرجها في الجامعة الأمريكية ثم عملها بالفن وسفرها إلى الولايات المتحدة وكذلك الأعمال القليلة التي شاركت فيها بعد عودتها.

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