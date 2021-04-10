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أستاذ موارد مائية: مبادرة إثيوبيا لترشيح مشغلي سدود محاولة لخداع المجتمع الدولي

السبت 10/أبريل/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المبادرة الإثيوبية التي تضمنت دعوة مصر والسودان لترشيح مشغلي سدود قبل الملء الثاني لسد النهضة واعية للغاية، ولا يجوز أن تتقدم به إثيوبيا، والتقدم به لكونه جاء بإعلان مبادئ سد النهضة.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أنه يفترض أن يكون هناك تقرير للجنة ثلاثية يعتمد على دراسات هندسية وفنية وبيئية تتبادل المعلومات وفقًا، وتشكيل هذه اللجنة التنسيقة لتبادل المعلومات يعني أن إثيوبيا تريد مراسل من كل دولة لإبلاغه بقراراتها دون التفاهم والتشاور حول هذه القرارات؛ حيث أنه لم يتم الاتفاق على شيء حتى يتم تشكيل لجنة تشرف على ما يتم تنفيذه من المتفق عليه طبقًا لإعلان المبادئ.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هذا لا يصح من إثيوبيا، فإثيوبيا تتمسح في إعلان المبادئ، وتحاول خداع المجتمع الدولي وتجميل صورتها أمام العالم.

ونوه، بأنه رغم التصريحات الإثيوبية التي تأكد أن السد جاهز إلا أن هذا غير صحيح، والسد غير جاهز من الناحية الهندسية، وحال استمر على وضعه الهندسي الحالي لن يتم التخزين الثاني في الوقت المحدد، موضحًا بأن هناك محاولة لخداع الشعب الإثيوبي لاقتراب الانتخابات، مشددًا على أنه لا توجد شبكة لتوزيع الكهرباء للإثيوبيين متصلة بسد النهضة، والحكومة تخطط لتصدير الكهرباء للدول المجاورة حتى لمصر، فهذا السد لن يعود على الشعب الإثيوبي بأي فائدة، وسيظل الشعب الإثيوبي في الظلام، منوهًا بأن الحكومة الإثيوبية تحاول استفزاز مصر لتخليصها من صداع سد النهضة لكونها ستنكشف أمام الشعب عقب انتهاء السد.

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