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عاجل- كروس يضرب شباك برشلونة بالهدف الثاني بتسديدة قوية

السبت 10/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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تمكن الألماني توني كورس نجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الثاني في شباك برشلونة في مواجهة الكلاسيكو بالليجا الإسبانية.

وسجل كروس الهدف في الدقيقة 28 من اللقاء بطريقة رائعة بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة لتبح النتيجة 2-0.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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مواجهة الكلاسيكو كروس يضرب شباك برشلونة الالي

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