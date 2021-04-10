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حسام البدري يتواصل مع تريزيجيه بعد الإصابة أمام ليفربول

السبت 10/أبريل/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول علي التواصل مع لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي للإطمئنان على حالته ومعرفة مدي الإصابة التي تعرض لها وخرج علي إثرها من مباراة فريقه أمام ليفربول في منافسات "البريميرليج".

وشد المدير الفني من أزر اللاعب معنويا للتعافي لاسميا وأنه يعتبر من العناصر المهمة لمنتخبنا الوطني التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وأكد اللاعب للكابتن حسام البدري  أنه سيجري غدا أشعة علي ركبته للوقوف علي الحالة الخاصة به وإبلاغه بنتائج تقرير الأشعة. 

ويستعد منتخبنا لفترة التوقف الدولي بشهر يونيو القادم ومواجهة منتخبي أنجولا والجابون في بداية منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

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