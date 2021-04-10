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كارتيرون: الزمالك لا يستحق الخروج من دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام تونجيت السنغالي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف المدير الفني للزمالك بعد المباراة أن الفريق سجل 6 أهداف في مباراتين ونجح في تحقيق 6 نقاط من 3 مباريات، ولكن الظروف لم تخدم الفريق، موضحا أن الزمالك لا يستحق الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار كارتيرون إلى أنه لا يفكر في التقدم باستقالته بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما قال المدير الفني الفرنسي: " الفريق حصد نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات في دور المجموعات هو ما أثر على خروج الفريق من البطولة".

وأوضح كارتيرون أن الزمالك ينافس على لقبي الدوري والكأس، وسيسعى للفوز بالبطولتين، مشددا على أن المنافسة على الدوري أصعب من المنافسة على دوري أبطال أفريقيا. 

كما ألمح كاتيرون إلى أن الفريق قدم عرضا جيدا في الشوط الأول، مشددا على أنه هذا هو أداء الزمالك الطبيعي، ومن الطبيعي أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني في ظل تقدم الفريق برباعية.

وقال المدير الفني للزمالك:"  الترجي والمولودية فريقان كبيران، ولا أتوقع تعمد فريق الترجي التعادل مع المولودية لإقصاء الزمالك، وإذا كنت مكان الفريق التونسي فسيكون من الأفضل اللعب مستقبلا أمام المولودية بدلا من الزمالك".

وشدد على أن الزمالك أهدر العديد من النقاط في المباريات الأولى له بدور المجموعات مما تسبب في خروج الفريق بنهاية مباريات دور المجموعات.

وتابع كارتيرون بأنه تسلم الفريق ووجد اللاعبين ليسوا في حالة بدنية وفنية ونفسية جيدة، وحرص على علاج السلبيات ونجح في تحسين الأداء في الفترة الحالية، وشدد على أنه سينافس على الكأس والدوري، ولكن المنافسة لن تكون سهلة، وأضاف أنه سيطالب اللاعبين باللعب بحماس في الفترة المقبلة.

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