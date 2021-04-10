Advertisements

محمد عمران: نسعي لتسريع تحول الاقتصاد المصري نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الاخضر

السبت 10/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة  للرقابة المالية ، إن الهيئة تستهدف استمرار إنجاز خارطة الاستدامة التي حددتها استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تسريع تحول الاقتصاد المصري نحو تطبيق مبادئ  الاقتصاد الأخضر  والتمويل المستدام، بالإضافة لترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة ومراعاة المخاطر البيئية والتغير المناخي، بما يمكن الاقتصاد المصري من جذب أكبر الاستثمارات الموجهة نحو التمويل المستدام أو التمويل الأخضر.

 

أضاف "عمران" :"نستهدف أن نرتقي إلى مستويات أعلى من الاستدامة بهدف تمكين الأنشطة المالية غير المصرفية من التوافق مع المعايير والتطورات الدولية، كما نستهدف تمكين الشركات من التوسع إقليميًا وعالميًا وتزويدها بممارسات الحوكمة والإفصاح الضروريين، لتكون قادرة على المنافسة على المستوى العالمي".

 

أشار "عمران"، إلى أن الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، والتي أطلقتها الهيئة عام 2018، في محورها الثاني على تعميق مستويات الاستدامة، نظرًا لما تمثله التنمية المستدامة من عامل هام في تنمية المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن أكبر خطوة في هذا المجال هو صدور قرار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة مستقلة داخل الهيكل التنظيمي للمعهد، وتم الانتهاء من تشكيل مجلس استشاري للمركز يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال الاستدامة، بما يسهم في تعزيز دور المركز محليًا ودوليًا ويحقق الريادة للقطاع المالي غير المصرفي في هذا المجال.

 

أضاف "عمران"، في كلمته بتقرير التنمية المستدامة، أنه في مقدمة قضايا الاستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وتكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال، ليس فقط في الناحية الاجتماعية، ولكن أيضًا للأهمية الاقتصادية البالغة لتضمين المرأة وتمكينها في النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى ما أشاره أحد تقارير البنك الدولي إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 37%، وذلك بالإضافة لاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي.

 

لفت محمد عمران، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية العديد من القرارات التنظيمية للجهات الخاضعة لرقابتها بما يساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين المرأة وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ومنها إطلاق عام 2020 عام الاستدامة والمرأة لما شهده من قرارات جريئة لرسم خارطة طريق، لتعميق مستويات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الريادة في هذا المجال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعزيز الاستدامة الانشطة المالية الغير مصرفية الاقتصاد الأخضر

أخبار تهمك

كارتيرون: الزمالك لا يستحق الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

تريزيجيه يطالب متابعيه الدعاء له بعد إصابته في مباراة اليوم أمام ليفربول

منذ 42 دقيقة

تصريحات مثيرة من مدرب تونجيت بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية" تستعد لإصدار أول تقرير حكومي عن التنمية المستدامة

"الرقابة المالية": نسعي لنشر الوعى بالتنمية المستدامة بشراكة مع الأمم المتحدة

الرقابة المالية تصدر أولى تقاريرها عن الاستدامة في مصر

"الرقابة المالية": السيدات تنتزع نسبة 40% من مناصب القيادة العليا داخل الهيكل التنظيمى

للعام الثاني على التوالي هيئة الرقابة المالية تعلن إصدار تقرير"الاستدامة السنوي"

محمد عمران: رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات إلى 25%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

09:21 م

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

07:57 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج