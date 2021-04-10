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تريزيجيه يطالب متابعيه الدعاء له بعد إصابته في مباراة اليوم أمام ليفربول

السبت 10/أبريل/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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طالب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي من متابعيه الدعاء له بعد إصابته في مباراة اليوم أمام ليفربول بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وكان تريزيجيه قد اضطر لمغادرة المباراة قبل النهاية بنحو 10 دقائق باكيا بعدما تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة أستون فيلا أمام ليفربول ليحل زميله رامسي بديلاه له.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتي الآن، اسألكم الدعاء".

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مباراة اليوم أمام ليفربول الالي

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