خيري رمضان: زيارة رئيس تونس لمصر مهمة جدًا.. والآن سنتعرف على أحبابنا وأعدائنا (فيديو)

كد الإعلامي خيري رمضان، أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم إلى مصر كانت بمثابة رسالة تزيد القلق لكثير من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنه بعد هجوم الإخوان على مصر من خلال منصات مختلفة الآن توجه الهجوم ضد قيس سعيد بعد زيارة مصر اليوم.



وأضاف خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر جاءت في وقت مهم جدًا؛ لأن هناك الكثير من القضايا وعلى رأسها أزمة سد النهضة، قائلا "الفترة الحالية مصر تتعرف على أحبابنا وتكشف عن أعداءها".



وتابع: "أننا نثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وطرق تعاملهم مع أزمة سد النهضة، والرئيس يُحذر من المساس بأمن مصر المائي".