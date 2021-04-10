وزيرة الهجرة تشكر المصريين بالخارج لدفاعهم عن حقوق مصر المائية



وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك وقفات سلمية تمت خلال الفترة الماضية أمام البيت الأبيض وببعض العواصم الأوروبية تطالب بأحقية مصر في مياه النيل في إطار القواسم والتاريخ والمستقبل المشترك.



وتابعت، أن الوزارة انتجت فيلم بجميع اللغات مدته دقيقة و20 ثانية وطلبت من الجاليات في الخارج نشره وهو خاص بأحقية مصر في مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا لقضية مصر أمام العالم، واستكمال لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، موجه الشكر للمصريين في الخارج على دفاعهم عن حقوق مصر المائية وتفاعلهم مع هذا الفيلم الذي يؤكد أحقية مصر في مياه النيل وأن مطالبها مشروعة وأننا لسنا في حالة عداء، ونسعى للتنمية والتعاون بيننا وبين هذه الدول، موضحة أن الفيديو محقق لرسالة الدولة، وهناك تفاعل من المصريين في الخارج والداخل مع هذا الفيديو.



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن دعوتها للمصريين في الخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل؛ لكونها تتعلق بأهم القضايا التي تهم الأمن القومي المصري، ومحاولة لربط المصريين بالخارج بقضايا بلادهم في الداخل لتوصيل صوت مصر في الخارج.