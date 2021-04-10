Advertisements

وزيرة الهجرة تشكر المصريين بالخارج لدفاعهم عن حقوق مصر المائية

السبت 10/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن دعوتها للمصريين في الخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل؛ لكونها تتعلق بأهم القضايا التي تهم الأمن القومي المصري، ومحاولة لربط المصريين بالخارج بقضايا بلادهم في الداخل لتوصيل صوت مصر في الخارج.

وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك وقفات سلمية تمت خلال الفترة الماضية أمام البيت الأبيض وببعض العواصم الأوروبية تطالب بأحقية مصر في مياه النيل في إطار القواسم والتاريخ والمستقبل المشترك.

وتابعت، أن الوزارة انتجت فيلم بجميع اللغات مدته دقيقة و20 ثانية وطلبت من الجاليات في الخارج نشره وهو خاص بأحقية مصر في مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا لقضية مصر أمام العالم، واستكمال لدعم المصريين بالخارج لبلدهم في هذا الشأن، موجه الشكر للمصريين في الخارج على دفاعهم عن حقوق مصر المائية وتفاعلهم مع هذا الفيلم الذي يؤكد أحقية مصر في مياه النيل وأن مطالبها مشروعة وأننا لسنا في حالة عداء، ونسعى للتنمية والتعاون بيننا وبين هذه الدول، موضحة أن الفيديو محقق لرسالة الدولة، وهناك تفاعل من المصريين في الخارج والداخل مع هذا الفيديو.

أخبار تهمك

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من مدرب تونجيت بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

كارتيرون: الزمالك لا يستحق الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تريزيجيه يطالب متابعيه الدعاء له بعد إصابته في مباراة اليوم أمام ليفربول

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

09:21 م

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

07:57 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج