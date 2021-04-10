"حاسس بأنوثتي وهعمل عملية".. اعترافات شاب متهم بممارسة الدعارة بمقابل ٢٥٠٠ جنيه بالهرم

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب "مخنث" ويدعى "محمد.ع"، يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، لاتهامه بممارسة الدعارة في أحد الملاهي الليلية بالهرم، حيث اعترف المتهم بممارسة الدعارة داخل الملهى الليلي، وأنه يعاني من اضطراب في الهوية الجنسية، لذلك كان يرتدي ملابس نسائية، واشتهر الشاب بإسم فتاة "لينا"



وافاد في اعترافاته أمام النيابة، أن يعاني من خلل في الهرمون، يجعله أن يميل أن يصبح أنثى، مشيرًا أنه كان سيتجه لإجراء عمليه تحويل من ذكر إلى أنثى.



واضاف في اعترافاته، أنه عادة يتجه للملاهي الليلة بصحبة صديقته من أجل الفسح، وضبط بحوزته على ٨٠٠ جنيه، وهاتف محمول يحمل فيديوهات جنسية.



وكشفت التحقيقات، أن هناك سيدة تقوم بالرقص داخل الملهي الليلي بشارع الهرم، وتتمايل على الزبائن وتصدر منها حركات إباحية، وبالملاحظة وجد أن السيدة ليست امرأة ولكنها شاب ترتدي باروكة وملابس نسائية، وتستدرج الزبائن لممارسة الاعمال المنافية للآداب، وخاصة السائحين العرب.



واوضحت التحقيقات، أن الشاب من محافظة الشرقية، ولا يعمل، ولجأ لممارسة الدعارة، بمقابل ٢٥٠٠ جنيه في الليلة.



كانت ألقت مباحث الآداب القبض على شاب مخنث لمارسة الأعمال المنافية بمقابل مادى عبر أحد الملاهي الليلية بالهرم، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.



وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل مع المتهم في الملهي الليلي للتواصل لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.



وبمواجهته اعترف بممارسة الدعارة في الملهي الليلي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.



