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"في يومين" 25000 زائر لمتحف الحضارة

السبت 10/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط آلاف الزائرين من المصريين والأجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لزيارة قاعة العرض المركزي التي تم افتتاحها يوم استقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت الماضي.

وأوضحت هيئة المتحف أن عدد تذاكر الدخول التي تم بيعها خلال يومي الجمعة والسبت بلغ ١٠ آلاف تذكرة، في حين بلغ عدد الزائرين 25 ألف زائر  من بينهم الزائرين المصرح لهم بدخول المتحف مجانا من كبار السن المصريين "فوق سن 60" والأطقم الطبية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من 12  سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين من يوم ٤ أبريل وحتي ١٧ أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي.

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