ريال مدريد يتلاعب ببرشلونة في الشوط الأول من كلاسيكو الأرض ويتفوق عليه بثنائية

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مواجهته أمام برشلونة متقدما بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.









بداية اللقاء كانت ساخنة من جانب كلا الفريقين حيث حاول كل فريق أخذ الأسبقية مبكرا ولكن مرت الـ10 دقائق الأول دون أي تغيير في النتيجة.





ومع حلول الدقيقة 13 مرر لوكاس فاسكيز الظهير الأيمن لريال مدريد تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها كريم بنزيمة بطريقة رائعة "بالكعب" داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق الملكي في اللقاء.





بعد هدف ريال مدريد حاول لاعبو برشلونة العودة للمباراة لكن دفاعات ريال مدريد كانت للهجمات بالمرصاد ليرد لوكا مودريتش بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20 لكن كرته ارتطت بأقدام لينجليت وتضيع فرصة لرجال المدرب زين الدين زيدان.





وفي الدقيقة 27 تلاعب فينيسيوس جونيور بمدافعي برشلونة وحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها توني كروس ارتطمت بديست ظهير برشلونة وسكنت الشباك معلنا الهدف الثاني لريال مدريد.





ورغم تقدم ريال مدريد بهدفين إلا أن رغبة لاعبي الفريق الملكي في قتل المباراة استمرت حيث وقف القائم الأيمن للحارس تير شتيجين أمام تصويبة فيدي فالفيردي في الدقيقة 34 ليحرم الفريق الملكي من الهدف الثالث.





وفي الدقيقة 37 سقط عثمان ديمبلي داخل منطقة جزاء ريال مدريد بعد احتكاك مع ميندي ظهير أيسر ريال مدريد ليطالب لاعبو برشلونة حكم اللقاء بركلة جزاء لكنه رفض وطالب باستكمال اللعب.





وغادر لوكاس فاسكيز المباراة في الدقيقة 42 متأثرًا بالإصابة بعد التدخل القوي عليه من بوسكيتس ليحل زميله أودريوزولا بديلا لهن لتمر الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول وينتهي بتقدم ريال مدريد بهدفين دون مقابل.