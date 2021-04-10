باحث أمن معلومات يكشف آليات مكافحة الإرهاب الرقمي

قال المهندس مصطفي حلمي، الباحث في أمن المعلومات في المعهد التقني التابع للجيش الروسي، إن ارتباط وجودي يجمع التنظيمات الإرهابية بالوسائل التكنولوجية، ويقف على رأسها الإنترنت والتطبيقات الرقمية التي تُعزز من تأثير الرواية الإرهابية المتطرفة.



وشدد "حلمي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان عبر تقنية زووم، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على ضرورة بناء وتعزيز التعاون والقدرات الدولية لمكافحة التطرف خاصة بعدما أصبحت الظاهرة معولمة وعابرة للحدود الجغرافية في ظل التطور التكنولوجي، ناهيك عن أهمية مشاركة المعلومات الاستخباراتية واتفاقيات تسليم المجرمين عبر مقاربة دولية شاملة تتطرق لكافة جوانب المواجهة.



وتابع: "ضرورة البحث عن وسائل غير تقليدية "رقمية" في مكافحة الإرهاب، إذا لم تشفع الوسائل الأمنية الصلبة وحدها على كبح جماح التنظيمات الإرهابية بشكل كامل على الأقل على مستوى حضوره الرقمي، لذلك يجب استغلال وسائل غير تقليدية يشترك فيها المجتمع المدني والشركات الخاصة، للتعبير عن مكافحة مباشرة للرواية المتطرفة، وتمنع من تجنيد التنظيم للمتعاطفين".



