وزيرة الصناعة: إنشاء 13 مجمع صناعي في 12 محافظة (فيديو)



قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والاطلاع على اشترطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيدًا للطرح، موضحة أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 متر مربع فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 إلى 900 متر مربع.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة على وشك الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بإجمالي 4311 مصنع؛ حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.



وتابع: "وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.



