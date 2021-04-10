Advertisements
تقييم لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول
السبت 10/أبريل/2021 - 10:01 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أنهى ريال مدريد الشوط الأول من الكلاسيكو متفوقا على برشلونة بثنائية نظيفة في المواجهة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.
وشهد الشوط الأول تحكما من الريال طيلة 45 دقيقة، حيث سجل ثنائية الملكي كل من كريم بنزيما، وتوني كروس.
وتفوق كريم بنزيما على نفسه في الشوط الأول حيث أحرز الهدف الأول للريال بطريقة رائعة وبكيفية مميزة بالكعب.
وجاء بنزيما وفقا للأرقام هو الأفضل في أول 45 من كلاسيكو الكرة الأرضية.
وجاء تقييم لاعبي الفريقين على النحو التالي:
Advertisements