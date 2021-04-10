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تقييم لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في الشوط الأول

السبت 10/أبريل/2021 - 10:01 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
الفجر الرياضي
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أنهى ريال مدريد الشوط الأول من الكلاسيكو متفوقا على برشلونة بثنائية نظيفة في المواجهة التي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول تحكما من الريال طيلة 45 دقيقة، حيث سجل ثنائية الملكي كل من كريم بنزيما، وتوني كروس.

وتفوق كريم بنزيما على نفسه في الشوط الأول حيث أحرز الهدف الأول للريال بطريقة رائعة وبكيفية مميزة بالكعب.

وجاء بنزيما وفقا للأرقام هو الأفضل في أول 45 من كلاسيكو الكرة الأرضية.

وجاء تقييم لاعبي الفريقين على النحو التالي:

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