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كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

السبت 10/أبريل/2021 - 10:12 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد زكي
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أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  دكتور منتصر الرملاوي الموافقة على إعطاء لاعبي الفريق راحة عقب مباراة تونجيث السنغالي، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان كارتيرون قد قرر خوض لاعبي الفريق تدريبات جماعية غدا الأحد استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.

وتراجع الفرنسي عن قراره لإعطاء اللاعبين راحة لعدم إجهادهم، ليستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين بشكل طبيعي.

وتمكن الزمالك من الفوز على تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف، ولكن انتهى لقاء الترجي التونسي ومولودية الجزائر بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الفريق التونسي والجزائرى، ويتم إقصاء الزمالك وتونجيث.

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