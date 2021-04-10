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لميس الحديدي تعلن مواعيد البرنامج في رمضان على "إكسترا نيوز"

السبت 10/أبريل/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، مواعيد برنامجها "كلمة أخيرة "خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على قناة "أون"، اليوم السبت إن البرنامج سينتقل إلى قناة "إكسترا نيوز" من السبت إلى الإثنين لمدة ساعة واحدة فقط.

وأضافت الإعلامية أن البرنامج سيبدأ من الساعة 11 مساء إلى 12 مساءً، معلقة: "السبت الجاي هنكون معاكم الساعة 11 على إكسترا نيوز".

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