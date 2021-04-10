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الحكومة الليبية: توفر لقاحات كورونا ليس عملية تجارية بل سياسية

السبت 10/أبريل/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة: إن توفر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد ليس بالعملية السهلة، وهي ليست عملية تجارية أو مالية، مؤكدًا أنها عملية سياسية بامتياز.

وتابع «الدبيبة» خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت وفقًا لبوابة الوسط الليبية أنه تواصل مع أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات حتى تمكنت الحكومة من الحصول على اللقاح، داعيًا جميع الليبيين للتسجيل في منظومة اللقاح، مطمئنًا جميع المواطنين أن أرواحهم ليست بالهينة.


وأضاف: «كل اللقاحات صالحة للاستعمال ومستخدمة في جميع دول العالم، وهي معتمدة من وزارة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

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