Advertisements

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات رغم فوزه في مباراة اليوم أمام ضيفه تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز الزمالك مساء اليوم السبت على ضيفه تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف والتي جرت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا تجاه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد خروج الفريق من البطولة الإفريقية.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك تجديد الثقة في المدرب الفرنسي وجهازه المعاون ورفضوا توقيع أي عقوبة عليه، مؤكدين ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني.

ورفض مسؤولو نادي الزمالك إجراء أي تغيير في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خاصة وأنه جاء في أخر 3 مباريات بالبطولة حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

أخبار تهمك

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من مدرب تونجيت بعد الخسارة من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم

كارتيرون: الزمالك لا يستحق الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تريزيجيه يطالب متابعيه الدعاء له بعد إصابته في مباراة اليوم أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

09:21 م

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

07:57 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج