أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات رغم فوزه في مباراة اليوم أمام ضيفه تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف.





وفاز الزمالك مساء اليوم السبت على ضيفه تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف والتي جرت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





واتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا تجاه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد خروج الفريق من البطولة الإفريقية.





وقرر مسؤولو نادي الزمالك تجديد الثقة في المدرب الفرنسي وجهازه المعاون ورفضوا توقيع أي عقوبة عليه، مؤكدين ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني.





ورفض مسؤولو نادي الزمالك إجراء أي تغيير في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خاصة وأنه جاء في أخر 3 مباريات بالبطولة حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.