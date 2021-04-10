جمال سليمان: سأجسد محامي تعويضات في "الطاووس".. وقضيتنا لا علاقة لها بحادثة "الفيرمونت"



أكد الفنان جمال سليمان، بطل مسلسل "الطاووس"، الذي سيُعرض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قصة "الطاووس" تختلف كثيرًا عن قضايا الواقع، وأنه لا يحاكي قضية "الفيرمونت" أو أي قضية أخرى، ولم يتطرق لحادثة معينة، مشددًا على أن الهاشتاج المنتشر لوقف المسلسل وجه قبيح للسوشيال ميديا، وشئ مُخادع ويجب التعامل معها، مؤكدا أن المسلسل يستحق المشاهدة.



وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مسلسل "الطاووس" يناقش ظاهرة مجتمعية وانفلات مجتمعي أدى إلى قضايا التحرش والاغتصاب الموجودة حاليًا موجودة في العالم كله، مشيرًا إلى أن تطرق المسلسل لهذه القضايا لأنها تعمل على استفزاز المجتمع؛ لأنها تخالف معتقداتنا وأعرافنا.



وأوضح أن المسلسل قدم نوع من الاهتمام بالسوشيال ميديا؛ نظرًا للتغييرات السلوكية من هذا المجتمع السوشيال ميديا، مشيرا الى أنه سيجسد محامي تعويضات ثم يتعاطف مع ضحية، وهذه الأحداث تختلف عن فيلم "ضد الحكومة" للراحل أحمد زكي.