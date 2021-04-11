مصطفى قمر: أتجوزت 20 عروسة في "فارس بلا جواز"



أكد الفنان مصطفى قمر، نجم مسلسل "فارس بلا جواز"، أن فكرة المسلسل بسيطة وعمل كوميدي، مشيرًا إلى أنه تم عرض المسلسل عليه ولم يتوقع كتابة المسلسل الكوميدية البحتة، وأضحكته كثيرًا وهو سيناريو على الورق، كما أنه مضى على المسلسل بسهولة جدًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يعشق الأعمال الـ"لايت كوميدي" والمسلسل به جرعة ضحك، وكل الحلقة بمثابة فيلم قصير يمتلئ بالضحك المحترم وألفاظ ليست خادشة للحياء، ووجبة خفيفة على المشاهدين في رمضان، كاشفًا عن حكاية المسلسل، حيث أنه في كل حلقة يبحث عن عروسة للحصول على الميراث، والجوازات بشكل مختلف كوميدي كبير.



وأشار إلى أن المسلسل ضم مجموعة كبيرة من الفنانيين، محمد ثروت وطارق عبد العزيز، وسليمان عيد، وضيوف الشرف كالفنان صلاح عبدالله والفنان بيومي فؤاد وأوس أوس وابنه تيام قمر، متابعًا: "أتجوزت 20 عروسة منهم داليا البحيري ومي سليم وداليا مصطفى وندى بسيوني وبسنت صلاح وهنا شيحة، وبشرى"، مفيدا بأن تتر المسلسل أغنية شعبي من غناء مصطفى قمر ومحمود الليثي.