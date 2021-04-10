وزير الري: الملىء الثاني ليس كارثة.."بنتابع المياه وهي سحابة"



وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "إحنا بندير المياه بالشعرة"، لافتا إلى أن مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات، ومع ذلك لم يشعر أحد بأزمة، بل أن معدل شكاوى مياه انخفض.



ووجه رسالة للمواطن بشأن سد النهضة، "سيب المسئول ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب، ومتقلقوش.. إحنا بنتابع تحرك المياه من وهى سحابة".



ولفت إلى أن الملىء الثاني ليس كارثة، ويمكن التعامل معه، مضيفا: "هو كارثة على المدى البعيد".

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن الفيضان سيكون متوسطا، ولكن قد يحدث تغيير، مؤكدًا أنهم يتابعون الوضع أول بأول.