نقيب الأطباء بالغربية يكشف تفاصيل سحل طبيب وكسر ذراعيه في مستشفى سنطة العام

كشف الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بمحافظة الغربية، التفاصيل المتعلقة بقيام ذوي مصابة بفيروس كورونا بسحل طبيب وكسر ذراعيه داخل مستشفى سنطة العام.



وقال "توفيق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "إن الطبيب أراد إدخال مصابة بفيروس كورونا داخل غرفة العزل، فما كان من أهالي المريضة الموجود بالغرفة إلا رفض دخولها لأنهم أرادوا الغرفة لأمهم فقط".



وأضاف "عندما رفض الطبيب الانصياع لطلبهم وأصر على دخول المريضة، قام أولادها بسحل الطبيب وكسر ذراعيه والقيام بكدمات وانهالت بالضرب، وتم القيام بمحضر باسم المنشأة الطبية لتحويلها إلى لقطة الجناية، وأخذوا حبس أربع أيام".



