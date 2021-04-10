ريال مدريد يقهر برشلونة في كلاسيكو الأرض بثنائية وينتزع صدارة الليجا مؤقتًا

حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض لصالحه بعدما حقق الفوز على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.





الشوط الأول





بداية اللقاء كانت ساخنة من جانب كلا الفريقين حيث حاول كل فريق أخذ الأسبقية مبكرا ولكن مرت الـ10 دقائق الأول دون أي تغيير في النتيجة.





ومع حلول الدقيقة 13 مرر لوكاس فاسكيز الظهير الأيمن لريال مدريد تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها كريم بنزيمة بطريقة رائعة "بالكعب" داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق الملكي في اللقاء.





بعد هدف ريال مدريد حاول لاعبو برشلونة العودة للمباراة لكن دفاعات ريال مدريد كانت للهجمات بالمرصاد ليرد لوكا مودريتش بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20 لكن كرته ارتطت بأقدام لينجليت وتضيع فرصة لرجال المدرب زين الدين زيدان.





وفي الدقيقة 27 تلاعب فينيسيوس جونيور بمدافعي برشلونة وحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها توني كروس ارتطمت بديست ظهير برشلونة وسكنت الشباك معلنا الهدف الثاني لريال مدريد.





ورغم تقدم ريال مدريد بهدفين إلا أن رغبة لاعبي الفريق الملكي في قتل المباراة استمرت حيث وقف القائم الأيمن للحارس تير شتيجين أمام تصويبة فيدي فالفيردي في الدقيقة 34 ليحرم الفريق الملكي من الهدف الثالث.





وفي الدقيقة 37 سقط عثمان ديمبلي داخل منطقة جزاء ريال مدريد بعد احتكاك مع ميندي ظهير أيسر ريال مدريد ليطالب لاعبو برشلونة حكم اللقاء بركلة جزاء لكنه رفض وطالب باستكمال اللعب.





وغادر لوكاس فاسكيز المباراة في الدقيقة 42 متأثرًا بالإصابة بعد التدخل القوي عليه من بوسكيتس ليحل زميله أودريوزولا بديلا لهن لتمر الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول وينتهي بتقدم ريال مدريد بهدفين دون مقابل.





الشوط الثاني





حاول برشلونة مع بداية هذا الشوط العودة في المباراة من خلال تقليص هدف لكن دفاعات ريال مدريد ومن خلفهم تيبو كورتوا نجحوا في إيقاف هجمات الفريق الكتالوني في المقابل اعتمد الفريق الملكي على الهجمات المرتدة معتمدا على سرعة ومهارة فينيسيوس جونيور.





وفي الدقيقة 53 انطلق كريم بنزيمة من الناحية اليسرى ومرر الكرة لتوني كروس على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته علت عارضة تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في محاولة ملكية من أجل تعزيز النتيجة.





وأضاع الفرنسي أنطوان جريزمان أخطر فرص المباراة لبرشلونة حيث مرر فرانكي دي يونج لاعب الوسط الكرة للمهاجم الفرنسي وضعته منفردا بتيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الدقيقة 55 لكنه سددها بجوار القائم الأيمن بسنتيمتيرات قليلة وتضيع فرصة خطيرة للفريق الكتالوني لتقليص النتيجة.





ورد ريال مدريد عن طريق انطلاقة من كاسيميرو من وسط الملعب مرر الكرة لأودريوزولا الذي لعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لم تجد من يسددها باتجاه مرمه فريق تير شتيجين ثم أتبعه كريم بنزيمة بتصويبة قوية مرت بسلام على مرمى شتيجين.





ونجح برشلونة في تقليص النتيجة في الدقيقة 59 بعدما مرر جوردي ألبا الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها أوسكار مينجوزا بقدمه وتخدع تيبو كورتوا وتسكن الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الكتالوني في اللقاء.





بعد هدف برشلونة الأول انطلق فينيسيوس جونيور من الناحية اليسرى ومرر الكرة داخل منطقة جزاء برشلونة لترتطم بقدم لينجليت وتصطدم بالقائم الأيمن لشتيجين وتضيع فرصة من الفريق الملكي لإضافة الهدف الثالث.





وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد فريقه من هدف التعادل بعدما تصدى لعرضية جوردي ألبا في الدقيقة 62 من الناحية اليسرى قبل وصول الكرة لأنطوان جريزمان ليحصل المهاجم الفرنسي على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل كاسيميرو سددها ميسي في الحائط.





وفي الدقيقة 66 مرر روكا مودريتش الكرة طولية متقنة لفينسيوس جونيور المنطلق من الخلف ليضرب بها دفاعات برشلونة ويضعه منفردا بشتيجين لكن اللاعب البرازيلي فضل التمرير لكريم بنزيمة ليتدخل لينجليت في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.





واستمر ضغط لاعبو ريال مدريد بُغية إحراز الهدف الثالث لكن توني كروس أضاع فرصة ذهبية برأسه لترتد الكرة إلى ليونيل ميسي الذي سدد الكرة أعلى عارضة تيبو كورتوا لكن حكم اللقاء احتسبها ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل ناتشو على النجم الأرجنتيني سددها ميسي بنفسه لكنها ارتطمت بالحائط.









وانطلق ليونيل ميسي ليمرر الكرة إلى أنطوان جريزمان ومنه إلى مينوجوزا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بسلام على مرمى كورتوا ليقرر زيدان إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة بإشراك كلا من إيسكو ومارسيلو وماريانو دياز بدلا من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وتوني كروس.









وفي الدقيقة 74 مرر ليونيل ميسي الكرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء ريال مدريد ليقابلها موريبا برأسه وتصل إلى يد تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي ليرد مارسيلو بتصويبة بعيدة عن مرمى تير شتيجين.









ومع حلول الدقيقة 82 وصلت الكرة إلى إيسكو على حدود منطقة جزاء برشلونة لكن صانع الألعاب الإسباني سددها أعلى مرمى شتيجين حارس برشلونة.





وسقط برايثويت مهاجم برشلونة في الدقيقة 83 داخل منقطة جزاء ريال مدريد ليُسارع لاعبو برشلونة تجاه حكم اللقاء مطالبينه باحتساب ركلة جزاء لكنه رفض الانصياع لطلبهم ويطالب بتنفيذ ضربة المرمى.





وفي الدقيقة 90 احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة على كاسيميرو من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد لينفذها ميسي سهلة في يد تيبو كورتوا وتمر الـ4 دقائق الوقت بدل من الضائع دون تغيير لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.





ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الأحد بينما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.



