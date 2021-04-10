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عبدالله السعيد يزين قائمة بيراميدز أمام الرجاء المغربي

السبت 10/أبريل/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الرجاء المغربي، والمحدد لها التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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