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الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

السبت 10/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كيلوباترا الحالي والمعار من نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء دعم مركز الظهير الأيمن في الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم قناعته بامكانيات التونسي حمزة المثلوثي.

ومن المنتظر أن يفسخ الزمالك عقد حمزة المثلوثي بالتراضي في نهاية الموسم، بعد أن فشل في إثبات نفسه وعدم فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفارس الأبيض.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء حصلوا على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كيلوباترا ليكون أول صفقات القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وتابع المصدر، أن إدارة الزمالك انهت كافة التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب المعار من نادي بيراميدز لفريق سيراميكا حتى نهاية الموسم.

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