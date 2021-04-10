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الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق
السبت 10/أبريل/2021 - 11:00 م
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كيلوباترا الحالي والمعار من نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء دعم مركز الظهير الأيمن في الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم قناعته بامكانيات التونسي حمزة المثلوثي.
ومن المنتظر أن يفسخ الزمالك عقد حمزة المثلوثي بالتراضي في نهاية الموسم، بعد أن فشل في إثبات نفسه وعدم فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفارس الأبيض.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء حصلوا على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كيلوباترا ليكون أول صفقات القلعة البيضاء في الموسم المقبل.
وتابع المصدر، أن إدارة الزمالك انهت كافة التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب المعار من نادي بيراميدز لفريق سيراميكا حتى نهاية الموسم.
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