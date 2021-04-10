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وزير الري يكشف مفاجأة عن سلوك الأثيوبيين في مفاوضات سد النهضة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية مهتمة بتنمية أثيوبيا والقضاء على الفقر بها، مشددا على ضرورة الوصول إلى إتفاق ملزم مكتوب بشأن سد النهضة.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إتفاق المبادىء 2015 لم يضعف الموقف المصري كما يروج البعض، حيث أنه يرتكز على ملىء وتشغيل السد فقط.

وأضاف وزير الري والموارد المائية، "الأثوبيين ممكن يقولوا حاجة خلال المفاوضات.. ويرجعوا بكرة يقولوا لاء دي زلة لسان، ومقولتش الرقم ده".

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