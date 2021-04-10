نجم ريال مدريد أفضل لاعب في الكلاسيكو

حصل الدولي الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.





وفاز ريال مدريد على برشلونة مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.





وقدم متوسط الدولي الألماني مستوى مميز للغاية في المباراة حيث سجل الهدف الثاني للفريق الملكي في اللقاء.





ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الأحد بينما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.



