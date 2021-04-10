صبري عثمان يكشف العقوبة المتوقعة على قيام رجل بصفع طفل وإلقائه أرضًا بالدقهلية

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، التفاصيل المتعلقة بمقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام رجل بصفع طفل وإلقائه أرضا في مجل تجاري بالدقهلية.



وقال "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "الطفل كان يعمل مكان والده الذي ذهب بصحبة زوجته وطفله الآخر لأنه كان مريض، وهو حارس أحد الجراجات، وهذا الشخص قام بركان سيارته بطريقة تمنع دخول أو خروج السيارات أمام مدخل الجراج".



وأضاف "عندما دخل الطفل وطلب منه أن يخرج ويزيح السيارة لأنها قافلة على الجراج رد عليه بلفظ مش كويس، وعندما أصر الطفل على موقفه فكان رد فعله هذه الصفعة التي مازال الطفل يعاني من ألم وصداع في الرأس حتى الآن، وتم إحالة البلاغ إلى النائب العام وهي جريمة ضرب وعقوبتها تصل إلى الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى الإساءة للطفل وهي مدة حبس لا تقل عن ستة أشهر".

