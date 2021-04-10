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السودان يشكل قوة مشتركة لحفظ الأمن في دارفور

السبت 10/أبريل/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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قرر مجلس الأمن والدفاع في السودان تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور.

كما اتخذ المجلس برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال جلسة طارئة اليوم السبت، لبحث مستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني عدة قرارات شملت الآتي: 

- تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن.

- الإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان.

- مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.

- الإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيًا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة.

- الإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين.

- تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور.

- تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.

وأكد المجلس في نهاية اجتماعه على أن سلامة وأمن المواطن تحظى بالألوية القصوى لحكومة الفترة الانتقالية.

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