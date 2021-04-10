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تركي آل الشيخ ينشر برومو برنامج "رامز عقله طار"

السبت 10/أبريل/2021 - 11:09 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الفني
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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أول فيديو من كواليس برنامج "رامز عقله طار" للنجم رامز جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".


وظهر رامز مع تركي في الفيديو الذي نشره معالي المستشار،  ويعلق الأول خلال المقطع: "بالصلاة على النبي لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، صقفة جامدة يا جدعان

وكتب تركي، على الفيديو "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك.. وعلى قناة mbc.. انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه"

علق على الفيديو عدد كبيرمن النجوم من بينهم الهضبة عمرو دياب حيث كتب: "أوبا.. أبو ناصر مع رامز.. دي حلقة للتاريخ".

فيما كتب الإعلامي عمرو أديب: "لو رامز قرب لمعاليك إحنا حنهد المحطة كلها على دماغه".

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