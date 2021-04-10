Advertisements

الفريق أسامة ربيع : ندرس توسيع المجرى الملاحي حتى 400 متر بدلا من 250 مترًا

السبت 10/أبريل/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تسير أكثر من 18 ألف سفينة سنويا في قناة، موضحا: "لدينا 17 ألف عامل في هيئة قناة السويس".

وكشف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه يجرى دراسة توسيع المجرى الملاحي حتى 400 متر بدلا من 250 مترا.

وأشار إلى أن 85% من بترول السعودية والإمارات والكويت ينقل شرقا ولا يمر من قناة السويس، لافتا إلى أن حاملات الصب الجاف والحاويات هم أصحاب النسبة الأكبر من المرور بقناة السويس، وأن 61% من حاملات البترول في العالم تمر من قناة السويس.

وأكد "ربيع" أنه لا يوجد طريق بديل لقناة السويس إلا ويتم دراسته جيدًا حيث قال: بالرغم من دراستنا لكن طريق رأس الرجاء الصالح طويل ويفتقر للخدمات وبه مخاطر أمنية وطريق القطب الشمالي به مخاطر كبيرة بسبب الجليد".

وكشف أن الحوافز المقدمة في العام الماضي أدت لارتفاع مرور السفن بنسبة 8% رغم جائحة كورونا مشددًا على أهمية الأمان المعلوماتي في منظومة قناة السويس الإلكترونية، معقبًا: "المنظومة الإلكترونية لهيئة قناة السويس مغلقة ومن الصعب اختراقها".

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتمسك بالصفقة السوبر في الأهلي

منذ ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم

نجم ريال مدريد: الفوز بالكلاسيكو لا يعني التتويج بالليجا

منذ 33 دقيقة

تركي آل الشيخ ينشر برومو برنامج "رامز عقله طار"

منذ 42 دقيقة

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ريال مدريد أفضل لاعب في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

10:22 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج