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الفريق أسامة ربيع : ندرس توسيع المجرى الملاحي حتى 400 متر بدلا من 250 مترًا
السبت 10/أبريل/2021 - 11:11 م
داليا الحسين
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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تسير أكثر من 18 ألف سفينة سنويا في قناة، موضحا: "لدينا 17 ألف عامل في هيئة قناة السويس".
وكشف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه يجرى دراسة توسيع المجرى الملاحي حتى 400 متر بدلا من 250 مترا.
وأشار إلى أن 85% من بترول السعودية والإمارات والكويت ينقل شرقا ولا يمر من قناة السويس، لافتا إلى أن حاملات الصب الجاف والحاويات هم أصحاب النسبة الأكبر من المرور بقناة السويس، وأن 61% من حاملات البترول في العالم تمر من قناة السويس.
وأكد "ربيع" أنه لا يوجد طريق بديل لقناة السويس إلا ويتم دراسته جيدًا حيث قال: بالرغم من دراستنا لكن طريق رأس الرجاء الصالح طويل ويفتقر للخدمات وبه مخاطر أمنية وطريق القطب الشمالي به مخاطر كبيرة بسبب الجليد".
وكشف أن الحوافز المقدمة في العام الماضي أدت لارتفاع مرور السفن بنسبة 8% رغم جائحة كورونا مشددًا على أهمية الأمان المعلوماتي في منظومة قناة السويس الإلكترونية، معقبًا: "المنظومة الإلكترونية لهيئة قناة السويس مغلقة ومن الصعب اختراقها".
وكشف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه يجرى دراسة توسيع المجرى الملاحي حتى 400 متر بدلا من 250 مترا.
وأشار إلى أن 85% من بترول السعودية والإمارات والكويت ينقل شرقا ولا يمر من قناة السويس، لافتا إلى أن حاملات الصب الجاف والحاويات هم أصحاب النسبة الأكبر من المرور بقناة السويس، وأن 61% من حاملات البترول في العالم تمر من قناة السويس.
وأكد "ربيع" أنه لا يوجد طريق بديل لقناة السويس إلا ويتم دراسته جيدًا حيث قال: بالرغم من دراستنا لكن طريق رأس الرجاء الصالح طويل ويفتقر للخدمات وبه مخاطر أمنية وطريق القطب الشمالي به مخاطر كبيرة بسبب الجليد".
وكشف أن الحوافز المقدمة في العام الماضي أدت لارتفاع مرور السفن بنسبة 8% رغم جائحة كورونا مشددًا على أهمية الأمان المعلوماتي في منظومة قناة السويس الإلكترونية، معقبًا: "المنظومة الإلكترونية لهيئة قناة السويس مغلقة ومن الصعب اختراقها".
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