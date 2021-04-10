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ريال مدريد يواصل تألقه أمام برشلونة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:11 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
علي نبوي
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تجرع برشلونة مرارة الخسارة في مباراة اليوم أمام مضيفه ريال مدربد بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في كلاسيكو الأرض وذلك بقمة مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتلقى برشلونة الخسارة فيها أمام ريال مدريد حيث خسر في مباراة الذهاب التي جرت في كامب نو بهدف مقابل ثلاثة.

وتشير الإحصائيات إلى أن خسارة برشلونة ذهابا وإيابا في الكلاسيكو يعني عدم حصول الفريق الكتالوني على لقب الليجا.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الأحد بينما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.

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