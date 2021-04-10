وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض



وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، لافتا إلى أنه من مصلحة الجانب الأثيوبي أن يتم حل أزمة السد النهضة بالتفاوض، ومن مصلحة مصر والعالم كله أيضا.



وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن مصر تعاني من فقر مائي، ولابد من ترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، معلقا: "المياه اللي بنوفرها من الزراعة وبنعطيها للشرب".



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه جاهز لحدوث الملىء الثاني لسد النهضة، ولكنه ليس مطمئنا، معلقا: "لو اطمنت مش هشتغل".