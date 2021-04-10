Advertisements

وزير الري عن مفاوضات السد: "جوازة ولازم تتم"

السبت 10/أبريل/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه يعلم في كل جولة مفاوضات لسد النهضة، انه سيكون هناك جولة أخرى، ولهذا يتم ترك مساحة للعودة.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يرى أنه سيكون هناك جولة جديدة للمفاوضات بعد مفاوضات "كينشاسا" الأخيرة، معلقا: "هى جوازة ولازم تتم".

وأكد أن أساس حل أزمة سد النهضة هو أن يتم إتخاذ القرار المناسب، في الوقت المناسب، وأن يعمل كل طرف في اختصاصه، معلقا: "وليس كل ما يعرف يقال".

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يتمسك بالصفقة السوبر في الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ يوم

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينشر برومو برنامج "رامز عقله طار"

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد: الفوز بالكلاسيكو لا يعني التتويج بالليجا

منذ 33 دقيقة

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم ريال مدريد أفضل لاعب في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

10:22 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج