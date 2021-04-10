وزير الري عن مفاوضات السد: "جوازة ولازم تتم"



وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يرى أنه سيكون هناك جولة جديدة للمفاوضات بعد مفاوضات "كينشاسا" الأخيرة، معلقا: "هى جوازة ولازم تتم".



وأكد أن أساس حل أزمة سد النهضة هو أن يتم إتخاذ القرار المناسب، في الوقت المناسب، وأن يعمل كل طرف في اختصاصه، معلقا: "وليس كل ما يعرف يقال".



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه يعلم في كل جولة مفاوضات لسد النهضة، انه سيكون هناك جولة أخرى، ولهذا يتم ترك مساحة للعودة.