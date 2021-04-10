نجم ريال مدريد: الفوز بالكلاسيكو لا يعني التتويج بالليجا

عبر الإسباني ناتشو مدافع ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على برشلونة بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض والذي أقيم مساء اليوم السبت.





وفاز ريال مدريد على برشلونة مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الأرض بقمة مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.





وقال ناتشو عقب نهاية المباراة :" الفوز بالكلاسيكو مهم، ولكن لم ينتهي أي شيء، علينا القتال حتى نهاية الموسم".





وأضاف :"لقد عانينا كثيرًا، ولكن المهم هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أمام منافس قوي".





وزاد :"لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين، وجميعنا مستعدون للتضحية بوجوهنا من أجل هذا الفريق".





ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس غدًا الأحد بينما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.



